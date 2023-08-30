30 августа, 14:56
Фигурное катание

Александра Трусова пропустит прокаты сборной России по фигурному катанию

Сергей Бобылев/ ТАСС
Александра Трусова
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Контрольные прокаты пройдут в Москве 16 и 17 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Олимпийский призер Александра Трусова не примет участия в сентябрьских прокатах сборной России по фигурному катанию. Об этом ТАСС сообщил источник.

"На контрольных прокатах Трусовой не будет", - сказал собеседник агентства, не уточнив причины пропуска.

Контрольные прокаты сборной России пройдут в Москве с 16 по 17 сентября.

Трусовой 19 лет, она также является бронзовым призером чемпионата мира (2021), двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2020, 2022). На Олимпиаде в Пекине она стала первой в истории спортсменкой, исполнившей пять четверных прыжков. 

Теги:
Фигурное катаниеТрусова, Александра Вячеславовна
© Информационное агентство ТАСС
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