Кандидатуру Матыцина выдвинули на пост почетного президента FISU

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов был выдвинут на должность вице-президента международной федерации

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Кандидатуру министра спорта РФ Олега Матыцина выдвинули на пост почетного президента Международной федерации университетского спорта (FISU). Об этом ТАСС сообщил президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов.

"РССС подал заявку в FISU на выдвижение Матыцина и [министра спорта Республики Татарстан Владимира] Леонова на должности почетного президента FISU и вице-президента FISU соответственно", - сказал Сейранов.

Матыцин временно приостановил деятельность на посту президента FISU 23 марта 2021 года после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил высокопоставленным российским чиновникам возглавлять спортивные федерации до 16 декабря 2022 года. Обязанности главы FISU исполнял швейцарец Леонц Эдер.

17 декабря 2022 года Матыцин временно возложил полномочия по руководству FISU на Эдера в соответствии с уставом организации. Тогда же он сообщил журналистам, что в любой момент может вернуться к выполнению обязанностей президента и у него нет ограничений по участию в мероприятиях FISU.

Матыцин возглавил FISU в 2015 году, в 2019 году он был переизбран на второй четырехлетний срок, в январе 2020 года был назначен на пост министра спорта РФ. Срок полномочий действующего исполкома федерации и ее руководителя истечет в ноябре 2023 года.