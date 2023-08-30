Президент Киргизии сыграл за команду "Легенды Азии" в матче против ветеранов "Барселоны"

Глава киргизского государства провел на поле более половины первого тайма, после чего был заменен

БИШКЕК, 30 августа. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров вышел в стартовом составе команды "Легенды Азии", которая провела в Бишкеке товарищеский матч против бывших игроков испанского футбольного клуба "Барселона". Об этом корреспондент ТАСС сообщает с места событий.

Команды сыграли два тайма по 40 минут на стадионе имени Долена Омурзакова. За "Легенды Азии" выступили бывшие футболисты из азиатских стран, в том числе Казахстана, Киргизии и Узбекистана. В составе "Барселоны" были заявлены несколько бывших звезд мирового футбола, включая Ривалдо, Хавьера Савиолу, Эдгара Давидса и Карлеса Пуйоля. Глава киргизского государства провел на поле более половины первого тайма, после чего был заменен, переоделся и наблюдал за поединком с трибуны стадиона.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу ветеранов испанской команды.

Представители "Барселоны" во главе с президентом клуба Жоаном Лапортой и ее бывшие игроки во время пребывания в Киргизии приняли участие в церемонии открытия в областном центре Джалал-Абаде академии каталонской команды, а также заложили капсулу на месте строительства аналогичного объекта в столице республики. В состав бишкекского комплекса, стоимость которого оценивается в 10 млрд киргизских сомов (около 113 млн долларов), будут входить футбольный стадион вместимостью 10 тыс. человек, футбольная академия с двумя большими полями и несколькими малыми футбольными полями. Также на территории комплекса будут построены спортивный зал, современный бассейн, 7-этажная медицинская клиника, музей, кафе и отель "Барселона".

В академии на постоянной основе будут обучаться 240-300 воспитанников, еще около 2 тыс. детей из регионов получат возможность посещать секции футбольной академии. Строительство планируется полностью завершить к четвертому кварталу 2026 года.

Президент Киргизии является активным поклонником футбола. По его инициативе в республике дважды в год проводятся турниры по футзалу, в которых принимают участие сборные администрации главы государства, правительства, парламента, бизнесменов, журналистов, ветеранов футбольных клубов, а также деятелей культуры и искусства. Жапаров практически всегда становится лучшим бомбардиром этих соревнований.