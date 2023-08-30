Гимнаст Нагорный пропустит финал многоборья на Кубке России из-за проблем с плечами

Спортсмен из-за травмы не выступает на кольцах

СИРИУС /Федеральная территория/, 30 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный не примет участия в финале многоборья на Кубке России по причине отказа выступать на кольцах из-за проблем с плечами. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"Сегодня в квалификации Кубка России Никита снялся с упражнений на кольцах, - сказала Родионенко. - Было принято решение поберечь плечи. Следовательно, в пятницу в финале многоборья Нагорного не будет, он поборется за медали соревнований в упражнениях на отдельных снарядах".

Кубок России по спортивной гимнастике завершится 3 сентября.