30 августа, 16:30
Летние олимпийские виды спорта

Гимнаст Нагорный пропустит финал многоборья на Кубке России из-за проблем с плечами

Спортсмен из-за травмы не выступает на кольцах

СИРИУС /Федеральная территория/, 30 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный не примет участия в финале многоборья на Кубке России по причине отказа выступать на кольцах из-за проблем с плечами. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"Сегодня в квалификации Кубка России Никита снялся с упражнений на кольцах, - сказала Родионенко. - Было принято решение поберечь плечи. Следовательно, в пятницу в финале многоборья Нагорного не будет, он поборется за медали соревнований в упражнениях на отдельных снарядах".

Кубок России по спортивной гимнастике завершится 3 сентября. 

Теги:
Летние олимпийские виды спортаНагорный, Никита Владимирович
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