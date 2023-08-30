30 августа, 17:16
Фигурное катание

Фигуристка Горбачева примет участие в контрольных прокатах сборной России

Сергей Бобылев/ ТАСС
Алина Горбачева
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Вечером 28 августа Горбачева не вернулась домой после тренировки, по факту исчезновения спортсменки было возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Алина Горбачева примет участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Контрольные прокаты пройдут 16-17 сентября в московском дворце спорта "Мегаспорт".

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Вечером 28 августа Горбачева не вернулась домой после тренировки, по факту исчезновения спортсменки было возбуждено уголовное дело, в ее поисках были задействованы спасатели, сотрудники Следственного комитета России, прокуратуры и волонтеры. Полицейские нашли девочку в кинотеатре одного из торговых центров во вторник вечером. Горбачева в среду извинилась за свое исчезновение и заявила, что находится дома с тренером и матерью. Она отметила, что ее побег не связан с фигурным катанием.

Горбачева занимается под руководством Софьи Федченко. В прошлом сезоне фигуристка заняла шестое место в финале Гран-при России, а также стала победительницей первенства страны среди юниорок. На чемпионате России она заняла девятое место. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
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