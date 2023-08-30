Фигуристка Щербакова не примет участия в контрольных прокатах сборной России

В список участников вошла олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призер Игр Александра Трусова не примут участия в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Контрольные прокаты пройдут 16-17 сентября в московском дворце спорта "Мегаспорт". Ранее Щербакову и Трусову включили в резервный состав кандидатов в сборную России. В среду источник сообщил ТАСС, что Трусова не примет участия в контрольных прокатах.

Щербаковой 19 лет, в ее активе победы на чемпионате мира (2021) и командном мировом первенстве (2021), две серебряные награды чемпионатов Европы (2020, 2022). 19-летняя Трусова является бронзовым призером чемпионата мира (2021), двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2020, 2022). На Олимпиаде в Пекине она стала первой в истории спортсменкой, исполнившей пять четверных прыжков.

В женском одиночном катании участие в прокатах примут олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Алина Горбачева, Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Майя Хромых и Вероника Яметова. В мужском одиночном катании программы представят олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк, чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко, Григорий Федоров и Илья Яблоков.

Среди спортивных пар в число участников вошли Карина Акопова и Никита Рахманин, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева и Роман Плешков, Ясмина Кадырова и Валерий Колесов, Алена Косторная и Георгий Куница, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, Таисия Собинина и Денис Ходыкин, Нататья Хабибуллина и Илья Княжук.

В танцевальных дуэтах свои программы представят Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Аннабель Морозова и Игорь Еременко, Елизавета Пасечник и Максим Некрасов, Александра Прокопец и Александр Васькович, Александра Степанова и Иван Букин, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, Софья Шевченко и Андрей Ежлов.