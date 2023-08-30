Москалькова надеется, что права спортсменов из России восстановят во всех видах спорта

Международная федерация киберспорта ранее вернула российским командам возможность выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова надеется, что все международные спортивные федерации вслед за федерацией киберспорта разрешат российским спортсменам выступать под флагом страны.

"Поздравляю наших киберспортсменов с восстановлением законных прав на выступление под российским флагом и гимном на международных соревнованиях. Решение Международной федерации киберспорта (IESF) вселяет надежду, что подобная практика будет распространена и в других международных спортивных федерациях и права спортсменов - граждан России в дальнейшем никогда не будут ущемляться", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.

В понедельник Международная федерация киберспорта вернула российским командам возможность выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.