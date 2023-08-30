Сборная России по волейболу победила команду Белоруссии в ретроматче

Встреча завершилась со счетом 3-0

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Белоруссии в товарищеском ретроматче, посвященном 100-летию отечественного волейбола. Встреча прошла в Москве во Дворце спорта "Динамо".

Игра завершилась со счетом 3-0 (15:5, 15:23, 15:8). 29 августа команды провели матч по современным правилам, сборная России победила со счетом 3-0 (25:8, 25:21, 25:12).

Команды провели матч в стилизованной ретроформе и играли мячом старого образца. Встречу судили по правилам волейбола, которые применялись в 80-е годы XX века. Каждый сет проводился до 15 очков, команды могли заработать очко только в розыгрыше на своей подаче, мяча не разрешалось касаться ногами ниже колена.

100-летие отечественного волейбола отмечалось 28 июля. В этот день 1923 года в Москве на Мясницкой улице состоялся первый официальный волейбольный матч в России. В нем встретились мужские команды Высших художественно-театральных мастерских (ВХУТЕМАС) и Государственной школы кинематографии (ГШК).

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии. Россия также потеряла право на проведение мужского чемпионата мира, который должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах страны.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. 24 июня 2023 года FIVB продлила отстранение российских и белорусских сборных от соревнований под эгидой организации.