Российский боец Павлович будет запасным на титульный бой UFC Джонс - Миочич

Бой Джонс - Миочич возглавит турнир UFC в Нью-Йорке 11 ноября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российский боец Сергей Павлович будет запасным на титульный поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем. Об этом ТАСС сообщил менеджер Павловича Ризван Магомедов.

Бой Джонс - Миочич возглавит турнир UFC в Нью-Йорке 11 ноября.

"Сергей будет страхующим титульного боя, - сказал Магомедов. - Если кто-то вылетит, он подерется за титул. А так он следующий на очереди, следующий претендент".

Павловичу 31 год, он занимает первую строчку в рейтинге тяжеловесов UFC. Всего на его счету 18 побед и одно поражение.