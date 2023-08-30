"Балтика" нанесла "Зениту" первое поражение в Кубке России по футболу

Встреча в Калининграде завершилась со счетом 1:0

КАЛИНИНГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Калининградская "Балтика" со счетом 1:0 дома обыграла петербургский "Зенит" в матче третьего тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на "Ростех-Арене" в присутствии 27 981 зрителя.

Мяч на 42-й минуте забил Анхело Энрикес.

"Балтика" одержала третью победу в трех матчах Кубка России. "Зенит" потерпел первое поражение. Ранее в другом матче группы С грозненский "Ахмат" дома со счетом 3:1 обыграл самарские "Крылья Советов".

Первое место в турнирной таблице квартета занимает "Балтика" (9 очков), далее идут "Зенит" (6), "Ахмат" (3) и "Крылья Советов" (0). В четвертом туре "Балтика" 19 сентября примет "Крылья Советов", "Зенит" днем позже на выезде сыграет с "Ахматом".