"Ростов" обыграл "Локомотив" в матче Кубка России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. "Ростов" со счетом 2:1 обыграл московский "Локомотив" в матче третьего тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

Забитыми мячами у "Ростова" отметились Егор Голенков (24-я минута) и Илья Вахания (37). В составе "Локомотива" отличился Максим Глушенков (71).

В другом матче третьего тура группы В 29 августа казанский "Рубин" со счетом 2:1 обыграл екатеринбургский "Урал". В турнирной таблице "Ростов" вышел на первое место с 6 очками. Далее идут "Локомотив" (6 очков), "Рубин" (3) и "Урал" (3).

В четвертом туре "Ростов" на выезде сыграет с "Рубином", "Локомотив" в гостях встретится "Уралом". Оба матча пройдут 20 сентября.

Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в "плей-офф пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в "плей-офф пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в "плей-офф пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ", за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов". Команды из "плей-офф пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения. Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти).