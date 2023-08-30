Галактионов прокомментировал вызов восьми футболистов "Локомотива" в сборную России

В среду был опубликован состав сборной России на сентябрьский сбор

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Востребованность футболистов в сборной России является честью для московского "Локомотива". Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов.

30 августа был опубликован состав сборной России на сентябрьский сбор, который пройдет с 4 по 12 сентября в подмосковном Новогорске. В список попали 49 футболистов. Восемь из них представляют "Локомотив": вратарь Илья Лантратов, защитники Евгений Морозов, Егор Погостнов, полузащитники Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Сергей Пиняев.

"Я пока не видел список, к сожалению, только игра закончилась ("Локомотив" проиграл "Ростову" со счетом 1:2 в матче третьего тура группового этапа Фонбет - Кубка России - прим. ТАСС), - сказал Галактионов. - Но то, что ребята востребованы на уровне национальной и молодежной сборных, для нас большая честь. Сборной предстоят довольно интересные спарринги, как понимаю, Катар и олимпийская сборная Египта. Ребятам будет интересно получить международный опыт, в любом случае сборная должна жить, вертикаль сборных должна работать".

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что сборная России в сентябре сыграет с командой Катара 12 сентября в Дохе. 20 августа глава организации Александр Дюков сообщил, что Российский футбольный союз объявит информацию о следующих матчах национальной сборной в течение двух недель.