Галактионов заявил, что футболист уровня Дзюбы необходим "Локомотиву"

Нападающий по решению тренерского штаба тренируется в Москве и готовится к игре с "Балтикой"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Нападающий уровня и класса Артема Дзюбы необходим московскому футбольному клубу "Локомотив". Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов.

30 августа "Локомотив" на выезде уступил "Ростову" со счетом 1:2 в матче третьего тура "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России.

"Артем Дзюба по решению тренерского штаба тренируется в Москве и готовится к игре с "Балтикой", он не выбыл, - сказал Галактионов. - Понятно, что игрок такого класса и уровня, как Дзюба, необходим команде, когда есть возможность, он делает очень много полезного в игре с точки зрения определенных взаимодействий. Из-под него наши быстрые молодые футболисты способны больше покрывать расстояние на быстрых ответных атаках. Нам на эту позицию по антропометрии нужен игрок, который может быть полезен и Артема заменять. Когда его по разным причинам нет, у нас выходит легковесный нападающий, стиль игры немного видоизменяется. Нам бы хотелось, чтобы определенные принципы игры сохранялись по ходу матча, команда не шарахалась, есть игрок на поле или нет".

"Конечно, Артем очень много делает для команды с точки зрения взаимодействия и внутри коллектива своей харизмой, солидностью на поле придает команде уверенности. Качеств Артема не хватает, когда его нет, не хватает игрока такого плана. Что касается Наира Тикнизяна, на сегодняшний день предложений по нему не было, он готовится к играм за национальную команду, в воскресенье будет играть против "Балтики". Сами знаете, все может произойти в любую секунду, но на сегодня предложений нет", - добавил Галактионов.

"Локомотив" занимает восьмое место в турнирной таблице Мир - РПЛ, набрав девять очков после шести матчей. Следующий матч москвичи проведут 3 сентября дома против "Балтики".