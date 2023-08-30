Кафанов объяснил, почему в сборную России не вызваны вратари "Спартака"

Тренер вратарей национальной команды отметил, что в составе красно-белых каждый голкипер провел мало матчей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Вратари московского "Спартака" провели мало отрезков игрового времени, непонятно, кто является первым номером, поэтому никто из них не попал в сборную России на сентябрьский сбор. Об этом ТАСС рассказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

30 августа был опубликован состав сборной России на сентябрьский сбор, который пройдет с 4 по 12 сентября в подмосковном Новогорске. В список попали 49 футболистов. Из вратарей там находятся Матвей Сафонов, Станислав Агкацев (оба - "Краснодар"), Илья Лантратов ("Локомотив"), Владислав Тороп (ЦСКА) и Илья Помазун ("Урал"). За "Спартак" в этом сезоне играли вратари Александр Максименко, Александр Селихов и Илья Свинов.

"Непонятно, кто на сегодняшний день здесь первый. Я, во всяком случае, не понял, - сказал Кафанов. - Саша Салихов очень хорошо отыграл последний матч, но он сыграл всего один матч. [Александра] Максименко почему-то заменили, не понял, почему. Илья [Свинов] провел два матча, но этого тоже мало, чтобы говорить о сборной. Тут должен быть какой-то большой отрезок".

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что сборная России в сентябре сыграет с командой Катара 12 сентября в Дохе. 20 августа глава организации Александр Дюков сообщил, что Российский футбольный союз объявит информацию о следующих матчах национальной сборной в течение двух недель.