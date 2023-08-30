Футболист "Локомотива" Тикнизян рассказал, что команда в какой-то степени зависит от Дзюбы

Дзюба не сыграл в гостевом матче Кубка России против "Ростова"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" в какой-то степени зависим от нападающего Артема Дзюбы. Об этом журналистам рассказал защитник железнодорожников Наир Тикнизян.

30 августа "Локомотив" на выезде уступил "Ростову" со счетом 1:2 в матче третьего тура "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России. Дзюба отсутствовал в заявке "Локомотива" по решению тренерского штаба.

"Ротация в кубке из-за того, что календарь у нас такой, согласен, это классика кубка, - сказал Тикнизян. - Не могу сказать, что если бы я играл весь матч, то было бы больше результативных действий и голов, потому что это будет неуважительно по отношению к моим партнерам. Мне не хватило самому игрового времени, я хочу играть всегда, много, это нормально для каждого футболиста, но у нас есть тренерский штаб, он выбирает состав, и я уважаю решение. Нам было тяжело, потому что впервые несколько игр подряд у нас на юге России, но нам грех жаловаться, потому что мы московская команда, а ребята из того же "Краснодара" и "Ростова" в таком графике живут целый сезон. Не может быть никаких оправданий".

"Есть ли зависимость от Дзюбы у "Локомотива"? В какой-то степени, может быть, да. Благодаря его присутствию на поле мы в трудной ситуации можем упрощать игру, играть на него, он в свою очередь цепляется за процентов 80 мячей, которые летят в его сторону. Конечно, должна быть альтернатива, сегодня в какой-то степени она у нас проскальзывала. Мы старались во втором тайме выходить низом из-под прессинга, где-то это получалось, где-то нет. Считаю, что второй тайм в плане моментов и остроты мы провели достаточно неплохо, могли забить второй мяч, сравнивать. Поэтому в этом направлении надо двигаться, когда Дзюбы нет на поле", - добавил Тикнизян.

В турнирной таблице группы B "Локомотив" с 6 очками занимает второе место, уступая "Ростову" (6 очков), на третьей и четвертой позициях располагаются казанский "Рубин" (3) и екатеринбургский "Урал" (3) соответственно. Следующий матч москвичи проведут 3 сентября дома против калининградской "Балтики" в седьмом туре Мир - Российской премьер-лиги.