Жеребьевка групп Лиги чемпионов и награждение лучших футболистов пройдут в Монако

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов начнется в 16:00 мск

ТАСС, 31 августа. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов по футболу сезона-2023/24 пройдет в четверг в Монако. Во время нее будут названы лучшие игроки и тренеры среди мужчин и женщин по версии Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

28 февраля 2022 года УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. В прошлом сезоне российские клубы не принимали участия в европейских клубных соревнованиях, в этом сезоне они также не боролись за выход в групповую часть турниров. Решением исполкома УЕФА России было начислено за прошлый сезон 4,333 балла - наименьшее количество очков за последние пять лет. Перед стартом групповых этапов еврокубковых турниров Россия располагается на 26-й позиции в таблице коэффициентов УЕФА. При таком раскладе единственным представителем в Лиге чемпионов от России был бы петербургский "Зенит", который выиграл Мир - Российскую премьер-лигу, но команда начала бы отбор с первого раунда квалификации.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов начнется в 16:00 мск. В финальную часть самого престижного клубного европейского турнира пробились "Арсенал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" (все - Англия), "Атлетико", "Барселона", "Реал", "Реал Сосьедад", "Севилья" (все - Испания), "Бавария", дортмундская "Боруссия", "Лейпциг", "Юнион" (все - Германия), "Интер", "Лацио", "Милан", "Наполи" (все - Италия), "Бенфика", "Брага", "Порту" (все - Португалия), "Ланс", ПСЖ (оба - Франция), ПСВ, "Фейенорд" (оба - Нидерланды), "Зальцбург" (Австрия), "Селтик" (Шотландия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Галатасарай" (Турция), "Шахтер" (Украина), "Антверпен" (Бельгия), "Копенгаген" (Дания).

Перед началом жеребьевки все команды будут разделены на четыре группы посева. В первой будут находиться действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы "Манчестер Сити" и "Севилья" соответственно, а также шесть победителей своих национальных чемпионатов согласно рейтингу УЕФА национальных первенств. Места в группах посева со второго по четвертое будут определены по итогам клубного рейтинга организации. В 1/8 финала Лиги чемпионов выйдут два сильнейших клуба из каждой группы, команда, занявшая третье место в квартете, сыграет в 1/16 финала Лиги Европы, второго по значимости европейского клубного турнира. Матчи группового этапа пройдут 19-20 сентября, 3-4 октября, 24-25 октября, 7-8 ноября, 29-30 ноября и 12-13 декабря.

Этот сезон Лиги чемпионов станет последним с традиционным розыгрышем выхода команд в плей-офф турнира. 10 мая 2022 года УЕФА утвердил формат проведения еврокубковых турниров с похожей на швейцарскую систему, которая заменит групповой этап. С сезона-2024/25 в Лиге чемпионов будут принимать участие 36 команд, которые будут помещены в единую таблицу, соперники будут определяться на основе предсезонных рейтинговых позиций. Каждая команда проведет по восемь матчей. Восьмерка лучших автоматически гарантирует себе выход в 1/8 финала, следующие 16 команд будут бороться за попадание в эту стадию в дополнительном раунде. Формат группового этапа с участием 32 команд применяется в Лиге чемпионов с 2003 года.

Несмотря на отстранение клубов и сборных, российское представительство будет в предстоящем сезоне Лиги чемпионов. 19 августа "Реал Сосьедад" объявил о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна из московского "Динамо". Он дебютировал в матче третьего тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" (0:0), как сообщили ТАСС в пресс-службе "Реал Сосьедад", клуб планирует добавить полузащитника в заявку на Лигу чемпионов. Захаряну 20 лет, он является воспитанником московского "Динамо", за основную команду бело-голубых выступал с 2020 года. Всего в составе "Динамо" игрок провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Полузащитник провел 7 матчей за сборную России.

Церемония награждения лучших по версии УЕФА

Во время жеребьевки пройдет церемония награждения лучших футболистов и футболисток, а также тренеров мужских и женских команд по итогам сезона-2022/23. На звание лучшего игрока претендуют аргентинский нападающий Лионель Месси (французский ПСЖ, сейчас - американский "Интер Майами"), бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне и норвежский нападающий Эрлинг Холанд (оба - английский "Манчестер Сити"). В прошедшем сезоне Месси играл за "Пари-Сен-Жермен", с которым стал чемпионом Франции и завоевал суперкубок страны. В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в Катаре и был признан самым ценным игроком турнира. Де Брюйне и Холанд вместе с "Манчестер Сити" выиграли чемпионат и Кубок Англии, а также победили в Лиге чемпионов. Оба игрока вошли в символическую сборную турнира по версии УЕФА.

Первоначальный список игроков был отобран технической исследовательской группой УЕФА на основе их выступления в сезоне-2022/23 как на клубном уровне, так и на уровне национальных команд. После этого за трех лучших номинантов проголосовало жюри, в состав которого вошли тренеры клубов, игравших на групповых этапах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а также тренеры мужских национальных сборных ассоциаций - членов УЕФА и группа журналистов, отобранных европейскими спортивными СМИ.

На награду лучшему тренеру мужских команд сезона-2022/23 организация номинировала наставника "Манчестер Сити" испанца Хосепа Гвардиолу, главного тренера "Интера" Симоне Индзаги, а также его соотечественника Лучано Спаллетти, в прошлом сезоне возглавлявшего "Наполи". С 2009 по 2014 год Спаллетти был тренером петербургского "Зенита". В прошлом сезоне "Интер" уступил в финале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" (0:1) и стал обладателем Кубка Италии. "Наполи" под руководством Спаллетти выиграл чемпионат Италии.

На звание лучшего игрока среди женщин претендуют испанская полузащитница Айтана Бонмати ("Барселона"), испанская защитница Ольга Кармона ("Реал") и австралийская нападающая Саманта Керр (английский "Челси"). В прошлом сезоне "Барселона" выиграла Лигу чемпионов, а также стала чемпионом Испании. Керр вместе с "Челси" выиграла чемпионат и Кубок Англии. На звание лучшего тренера среди женских команд номинированы Джонатан Хиральдес ("Барселона"), Хорхе Вильда (сборная Испании) и Сарина Уигман (сборная Англии). Сборная Испании стала чемпионом мира 2023 года, обыграв в финальном матче англичанок (1:0). Также во время церемонии наградят чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии Мирослава Клозе, его выбрали для номинации президента УЕФА Александера Чеферина.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 1 июня 2024 года на "Уэмбли" в Лондоне. 1 сентября состоятся жеребьевки группового этапа Лиги Европы и Лиги конференций.