Фигуристка Горбачева поблагодарила всех, кто участвовал в ее поисках

Вечером 28 августа Горбачева не вернулась домой после тренировки, по факту исчезновения спортсменки было возбуждено уголовное дело

ТАСС, 31 августа. Российская фигуристка Алина Горбачева заявила, что ее поступок нельзя назвать нормальным, и поблагодарила всех, кто принимал участие в ее поисках. Соответствующее видеообращение Горбачева разместила в своем телеграм-канале.

"Я искренне хочу поблагодарить всех тех, кто переживал и принимал участие в моих поисках. Спасибо спасателям, поисковым службам, волонтерам, водолазам, моим коллегам-фигуристам и болельщикам. И, конечно, большое, большое спасибо моим родным и близким людям. Извините, что заставила вас переживать", - сказала 16-летняя Горбачева.

"Только сейчас я понимаю, что на самом деле произошло, что мой поступок совершенно не вписывается под понятие "нормально". Ведь пока я переживала, пыталась разобраться в себе, в своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски. Большое спасибо за вашу любовь", - добавила спортсменка.

Вечером 28 августа Горбачева не вернулась домой после тренировки, по факту исчезновения спортсменки было возбуждено уголовное дело, в ее поисках были задействованы спасатели, сотрудники Следственного комитета России, прокуратуры и волонтеры. Полицейские нашли девочку в кинотеатре одного из торговых центров во вторник вечером. Горбачева в среду извинилась за свое исчезновение и заявила, что находится дома с тренером и матерью. Она отметила, что ее побег не связан с фигурным катанием.

Горбачева занимается под руководством Софьи Федченко. В прошлом сезоне фигуристка заняла шестое место в финале Гран-при России, а также стала победительницей первенства страны среди юниорок. На чемпионате России она заняла девятое место.