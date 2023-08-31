Фигуристка Горбачева поблагодарила всех, кто участвовал в ее поисках

ТАСС, 31 августа. Российская фигуристка Алина Горбачева заявила, что ее поступок нельзя назвать нормальным, и поблагодарила всех, кто принимал участие в ее поисках. Соответствующее видеообращение Горбачева разместила в своем телеграм-канале.
"Я искренне хочу поблагодарить всех тех, кто переживал и принимал участие в моих поисках. Спасибо спасателям, поисковым службам, волонтерам, водолазам, моим коллегам-фигуристам и болельщикам. И, конечно, большое, большое спасибо моим родным и близким людям. Извините, что заставила вас переживать", - сказала 16-летняя Горбачева.
"Только сейчас я понимаю, что на самом деле произошло, что мой поступок совершенно не вписывается под понятие "нормально". Ведь пока я переживала, пыталась разобраться в себе, в своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски. Большое спасибо за вашу любовь", - добавила спортсменка.
Вечером 28 августа Горбачева не вернулась домой после тренировки, по факту исчезновения спортсменки было возбуждено уголовное дело, в ее поисках были задействованы спасатели, сотрудники Следственного комитета России, прокуратуры и волонтеры. Полицейские нашли девочку в кинотеатре одного из торговых центров во вторник вечером. Горбачева в среду извинилась за свое исчезновение и заявила, что находится дома с тренером и матерью. Она отметила, что ее побег не связан с фигурным катанием.
Горбачева занимается под руководством Софьи Федченко. В прошлом сезоне фигуристка заняла шестое место в финале Гран-при России, а также стала победительницей первенства страны среди юниорок. На чемпионате России она заняла девятое место.