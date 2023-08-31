Тарпищев: от Мирры Андреевой не стоило ждать немыслимого на US Open

16-летняя Андреева проиграла во втором круге US Open американке Коко Гауф

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Мирра Андреева прошла пик игры в этом сезоне, ждать от нее немыслимого результата на Открытом чемпионате США (US Open) не стоило. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

16-летняя Андреева проиграла во втором круге US Open американке Коко Гауф со счетом 3:6, 2:6.

"От Андреевой не стоило ждать немыслимого. Эмоционально она прошла пик, когда лезла вверх, - сказал Тарпищев. - На эмоциях одержала много побед - сейчас идет период приобретения класса игры. Ждать сверхрезультатов от 16-летней не надо, захваливать не надо, как и ругать".

Андреева занимает 63-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Россиянка принимала участие в третьем турнире Большого шлема на взрослом уровне - ранее она дошла до третьего круга Roland Garros, а также вышла в четвертый круг Уимблдона.