Фигуристка Горбачева впервые после исчезновения посетит тренировку

Вечером 28 августа Горбачева не вернулась домой после тренировки, по факту исчезновения спортсменки было возбуждено уголовное дело, полицейские нашли девочку в кинотеатре одного из торговых центров во вторник вечером

ТАСС, 31 августа. Фигуристка Алина Горбачева посетит первую тренировку с момента своего исчезновения. Об этом 16-летняя спортсменка заявила в видеообращении в своем Telegram-канале.

"Доброе утро, сейчас я иду на тренировку, в голове много разных мыслей, - сказала Горбачева. - Хочется поблагодарить тех, кто меня поддерживает. Но и хочется обратиться к тем, кто в каждом слове моем ищет подвох и неправду. Мне действительно стыдно за мой поступок. Вчерашнее видео было мне очень нужно, чтобы выговориться, после него мне стало гораздо легче".

Вечером 28 августа Горбачева не вернулась домой после тренировки, по факту исчезновения спортсменки было возбуждено уголовное дело, в ее поисках были задействованы спасатели, сотрудники Следственного комитета России, прокуратуры и волонтеры. Полицейские нашли девочку в кинотеатре одного из торговых центров во вторник вечером. Горбачева в среду извинилась за свое исчезновение и заявила, что находится дома с тренером и матерью. Она отметила, что ее побег не связан с фигурным катанием.

Горбачева занимается под руководством Софьи Федченко. В прошлом сезоне фигуристка заняла шестое место в финале Гран-при России, а также стала победительницей первенства страны среди юниорок. На чемпионате России она заняла девятое место.