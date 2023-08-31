Клюгин считает, что прыгун в высоту Лысенко на чемпионате мира мог бы побороться за золото

Россияне не были допущены до участия в чемпионате мира, который прошел в Будапеште, из-за ситуации на Украине

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Действующий чемпион России в прыжках в высоту Данил Лысенко на первенстве мира по легкой атлетике в Будапеште стал бы одним из главных претендентов на золотую медаль в случае допуска на этот турнир. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер спортсмена Сергей Клюгин.

"У Данила завершившийся сезон получился очень успешным, - считает Клюгин. - Мы поставили задачу прыгать на всех турнирах не ниже 2,30 метра, он с ней справился. Зимой Данил сумел прыгнуть на 2,38, а на двух последних стартах он был близок к тому, чтобы снова улучшить лучший результат сезона в мире. Попытки на 2,37 были берущимися, но планка не устояла, хотя и реализованные прыжки на 2,35 тоже являются отличным результатом для высотника".

"Перед тем, как говорить, какого результата мы вправе были бы ждать от Лысенко, стартуй он на чемпионате мира, я хочу сначала заметить, что этом летнем сезоне у Данила не было ни одного старта без дождя или встречного ветра. В том же Екатеринбурге ему пришлось прыгать на очень сложном покрытии, но Данил сумел показать результат 2,35. Если бы мы попали на чемпионат мира в Будапеште, то в тройке призеров Данил был бы точно, как минимум. Потому что он ранее даже в непростых условиях выступал очень хорошо", - добавил тренер.

Чемпионом мира 2023 года в прыжках в высоту стал итальянец Джанмарко Тамбери с результатом 2,36 метра. Серебро досталось американцу Джувону Харрисону, уступившему победителю по количеству попыток, третьим стал катарец Мутаз Баршим (2,33).

Российские и белорусские легкоатлеты в настоящее время лишены возможности выступать на международных стартах из-за обострения ситуации на Украине.