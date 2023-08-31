Призер чемпионата мира 2021 года гимнаст Климентьев пропускает Кубок России из-за болезни

По словам старшего тренера сборной России Валентины Родионенко, возвращение спортсмена к участию в соревнованиях пока проблематично

СИРИУС /Федеральная территория/, 31 августа. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в упражнении на кольцах Григорий Климентьев не выступает на Кубке России по спортивной гимнастике из-за проблем со здоровьем. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"Климентьев пропускает этот Кубок России в связи с заболеванием, - сказала Родионенко. - Возвращение этого гимнаста в спорт пока проблематично, но мы надеемся, что он сумеет восстановиться как можно быстрее и вернется к тренировкам".

Климентьеву 22 года, он является чемпионом России 2021 года в упражнении на кольцах. В его активе есть победы на этом снаряде на юниорском первенстве Европы 2018 года в Глазго и этапе Кубка мира - 2021 в Турции.