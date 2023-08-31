Международная федерация гимнастики пока не прислала условия возвращения россиян на турниры

Международная федерация гимнастики рассчитывала до конца августа разработать специальные правила и документы, на основании которых будет приниматься решение о предоставлении нейтрального статуса

СИРИУС /Федеральная территория/, 31 августа. /ТАСС/. Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) пока не получала от Международной федерации гимнастики (FIG) четких критериев получения российскими спортсменами нейтрального статуса, который бы позволял им выступать на международных стартах. Об этом ТАСС сообщила член президиума ФСГР и старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

"Международная федерация гимнастики нам пока не прислала критерии присвоения нейтрального статуса, - заметила Родионенко. - Насколько я знаю, после июльского заседания исполкома FIG собиралась в ближайшие недели выработать эти критерии, но сейчас тишина. Мы ждем. Международная федерация, думаю, в свою очередь, находится в ожидании изменения политической ситуации".

19 июля исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов с 1 января 2024 года. Международная федерация гимнастики рассчитывала до конца августа разработать специальные правила и документы, на основании которых будет приниматься решение о предоставлении нейтрального статуса.

Российские и белорусские гимнасты были лишены возможности выступать на международных стартах в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.