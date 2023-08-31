31 августа, 08:22
Фигурное катание

Фигуристка Горбачева возобновила тренировки под руководством тренера Федченко

© Артем Кузнецов/ ТАСС

Фигуристка и тренер воздержались от общения с журналистами

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Фигуристка Алина Горбачева вышла на утреннюю ледовую тренировку под руководством тренера Софьи Федченко. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Фигуристка и тренер завершили тренировку и покинули ледовый дворец "Триумф", воздержавшись от общения с журналистами.

Вечером 28 августа Горбачева не вернулась домой после тренировки, по факту исчезновения спортсменки было возбуждено уголовное дело, в ее поисках были задействованы спасатели, сотрудники Следственного комитета России, прокуратуры и волонтеры. Полицейские нашли девочку в кинотеатре одного из торговых центров во вторник вечером. Горбачева в среду извинилась за свое исчезновение и заявила, что находится дома с тренером и матерью. Она отметила, что ее побег не связан с фигурным катанием. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
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