Янчук считает, что Мирре Андреевой не нужно форсировать переход во взрослый теннис

30 августа 16-летняя Андреева проиграла американке Коко Гауфф в матче второго круга Открытого чемпионата США

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева здорово играет, но ей не нужно форсировать переход во взрослый спорт. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

30 августа Андреева проиграла американке Коко Гауфф в матче второго круга Открытого чемпионата США.

"Мирра Андреева здорово играет, в ее проигрыше Гауфф ничего страшного нет, сейчас ее уровень - два-три круга на турнирах Большого шлема. Я считаю, что ей надо плавно входить во взрослый теннис, постепенно повышать нагрузки. Бывало много случаев, когда спортсмены слишком рано переходили во взрослый теннис, считались восходящими звездами, потом ломались, не выдерживая физических и психологических нагрузок. Пока ей рано играть на равных с игроками первой десятки мирового рейтинга, но я думаю, у нее все впереди", - сказал Янчук.

Андреевой 16 лет, она занимает 63-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Россиянка принимала участие в третьем турнире Большого шлема на взрослом уровне - ранее она дошла до третьего круга Открытого чемпионата Франции, а также вышла в четвертый круг Уимблдона.