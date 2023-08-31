Футболист "Ростова" Глебов оценил вызов в сборную России 49 игроков

Сбор российской национальной команды пройдет с 4 по 12 сентября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 августа. /ТАСС/. Вызов 49 футболистов в сборную России является либо счастьем, либо проблемой для главного тренера национальной команды Валерия Карпина. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник сборной России и "Ростова" Данил Глебов.

30 августа был опубликован окончательный состав команды России на сентябрьский сбор, который пройдет с 4 по 12 сентября в Новогорске. В него попали 49 футболистов, среди них есть Глебов.

"Я не знаю, я еще даже список не смотрел после игры, не открывал, еще не знаю. 49 футболистов? Это уже либо его проблемы, либо его счастье, что много футболистов и у всех будет игровое время", - сказал Глебов.

В среду "Ростов" со счетом 2:1 обыграл "Локомотив" в матче третьего тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России и вышел на первое место в группе B, набрав шесть очков. "Может ли эта пауза на сборные психологически сказаться на "Ростове" и станет ли небольшой встряской? Встряску нам и так почти каждый день делают, нас встряхивать не надо, просто, повторюсь, нам надо добавить стабильности в обороне. Если в обороне играть хорошо, то, я думаю, в атаке должно пойти. То есть в обороне достаточно организованно сыграли, поэтому и в атаке были моменты", - добавил футболист.

"Ростов" занимает 11-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав семь очков в шести матчах. "Не очень хороший старт сезона, - сказал Глебов. - Были хорошие игры, после этих хороших игр были отвратительные игры. Нет стабильности, надо нам ее найти и найти нашу игру. Чтобы не было такого, что одна игра хорошая, а вторая отвратительная. Если добавим стабильности, все будет хорошо".