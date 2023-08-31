Футболист Вахания рассказал, что узнал о вызове в сборную России от журналиста

30 августа был опубликован состав сборной России на сентябрьский сбор

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 августа. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Ростов" Илья Вахания узнал о вызове в сборную России от журналиста. Об этом Вахания рассказал ТАСС.

30 августа был опубликован состав сборной России на сентябрьский сбор, который пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября. Вахания был в списке. Состав был опубликован во время матча третьего тура "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России между "Ростовом" и московским "Локомотивом" (2:1), ростовской командой руководит главный тренер сборной России Валерий Карпин.

"Я уходил с поля, подошел журналист, попросил интервью, сказал, что я вызван в сборную, я не поверил, подумал, что меня разыгрывают. Пошел в раздевалку, посмотрел список, это оказалось так, - сказал Вахания. - Мы еще не общались с главным тренером на эту тему, это был сюрприз. Даже не знал, с кем будет игра, я без понятия. Конечно, смотрю товарищеские игры, слежу, но ничего особенного".

"Я посмотрел, сначала думал, что это расширенный состав, но потом оказалось, что нет. Очень много молодых футболистов, я думаю, что это посмотреть на перспективу, пока есть такая возможность, пока нет официальных игр. Думаю, будет двусторонка, и не одна. Хотелось бы сыграть в официальном матче за сборную, это мечта", - добавил Вахания.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что сборная России в сентябре сыграет с командой Катара 12 сентября в Дохе. 20 августа глава организации Александр Дюков сообщил, что РФС объявит информацию о следующих матчах национальной сборной в течение двух недель.