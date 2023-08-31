"Динамо" объявило о переходе футболиста Сазонова в "Торино"

По данным СМИ, сумма трансфера составит около €3 млн

ТАСС, 31 августа. Защитник сборной Грузии Саба Сазонов перешел из московского футбольного клуба "Динамо" в итальянский "Торино". Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера составит около €3 млн.

Сазонову 21 год, всего за "Динамо" он провел 44 матча, отметившись 1 голом. Уроженец Санкт-Петербурга провел 7 матчей за молодежную сборную Грузии (игроки до 21 года), этим летом он сыграл за команду на чемпионате Европы среди игроков до 21 года. На его счету также 2 матча за основную сборную Грузии.