31 августа, 08:59
Футбол в Италии

"Динамо" объявило о переходе футболиста Сазонова в "Торино"

Сергей Фадеичев/ ТАСС
Защитник "Торино" Саба Сазонов и полузащитник "Оренбурга" Брайан Мансилья
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

По данным СМИ, сумма трансфера составит около €3 млн

ТАСС, 31 августа. Защитник сборной Грузии Саба Сазонов перешел из московского футбольного клуба "Динамо" в итальянский "Торино". Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера составит около €3 млн.

Сазонову 21 год, всего за "Динамо" он провел 44 матча, отметившись 1 голом. Уроженец Санкт-Петербурга провел 7 матчей за молодежную сборную Грузии (игроки до 21 года), этим летом он сыграл за команду на чемпионате Европы среди игроков до 21 года. На его счету также 2 матча за основную сборную Грузии. 

Теги:
Футбол в Италии
© Информационное агентство ТАСС
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