Игрок мини-футбольного "Спортинга" Соколов не планирует получать гражданство Португалии

Соколов выступает за "Спортинг" с августа 2022 года, в прошлом сезоне он выиграл чемпионат Португалии и дошел до финала Лиги чемпионов

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Российский нападающий клуба по мини-футболу "Спортинг" Антон Соколов не планирует получать гражданство Португалии. Об этом Соколов рассказал ТАСС.

Соколов выступает за "Спортинг" с августа 2022 года. В прошлом сезоне он стал чемпионом Португалии, а также дошел до финала Лиги чемпионов, в котором команда уступила испанской "Пальме".

"Предлагали ли в клубе сделать португальское гражданство? О португальском гражданстве я даже не задумываюсь. Нет этого в планах", - сказал Соколов.

Игрок рассказал, как проходит его адаптация в Португалии. "Период адаптации в Португалии считаю для себя законченным, чувствую себя тут спокойно, непреодолимых сложностей не испытываю, - сказал Соколов. - Сразу, как переехал в Лиссабон, начал изучать язык. Клуб помог с репетитором, занятия проводятся регулярно. В целом, португальцы меня уже понимают, много я могу объяснить самостоятельно. Но пока все же больше предпочитаю английский язык, он мне как-то ближе".

"В команде меня приняли хорошо, со всеми ребятами отличные отношения, с момента перехода прошел год, с каждым месяцем и с каждой неделей я осваивался все лучше и лучше. Постепенно все вошло в свое русло, все чаще пробую общаться на португальском - и это круто. Были ли какие-то проблемы бытового характера за это время? Жизнь в Португалии мне нравится, очень приятный теплый климат. Да и в целом больших сложностей не испытываю, меня все устраивает. Когда все утряслось и все вопросы решились - начались будни, которые не особо сильно отличаются от российских. Нет того, что я мог бы ярко выделить при ответе на вопрос", - добавил Соколов.

Соколову 24 года, в составе сборной России он завоевал серебро чемпионата Европы 2022 года.