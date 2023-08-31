CAS отказал сборным США, Канады и Японии в присутствии на слушаниях по делу Валиевой

Решение о присутствии должно быть принято специальной комиссией, созданной CAS

ТАСС, 31 августа. Спортивный арбитражный суд (CAS) не принял решения по допуску представителей сборных США, Канады и Японии на закрытые слушания по антидопинговому нарушению российской фигуристки Камилы Валиевой. Письмо CAS за подписью генерального директора организации Матье Риба приводит в соцсети X (ранее - Twitter) журналистка портала USA Today Кристин Бреннан.

В письме суда отмечается, что решение о присутствии наблюдателей должно быть принято специальной комиссией, созданной CAS. При этом Риб подчеркнул, что ранее стороны отказались от проведения открытых слушаний, однако, несмотря на это, суд планирует обнародовать решение, оставив подробности по ходу разбирательства конфиденциальными.

Ранее Бреннан сообщила, что сборная США по фигурному катанию направила письмо Рибу с просьбой разрешить ее представителю присутствие на закрытых слушаниях по делу Валиевой. По информации CAS, в качестве наблюдателей на слушаниях также хотят присутствовать спортсмены из команд Канады и Японии. Американцы в командных соревнованиях фигуристов на Олимпийских играх в Пекине заняли второе место. Золотые медали завоевали россияне, бронзовыми призерами стали японцы, канадцы заняли четвертое место.

Слушания по делу Валиевой пройдут 26-29 сентября. 17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.