Игрок мини-футбольного клуба "Спортинг" Соколов рассказал, что скучает по России

Нападающий перешел в португальскую команду в 2022 году

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Нападающий португальского мини-футбольного клуба "Спортинг" Антон Соколов скучает по близким, которые живут в России. Об этом он рассказал ТАСС.

"В России был этим летом, повидался с родными и близкими. Хорошо провели время. Конечно, я по всем скучаю. Но даже когда я жил в Екатеринбурге, я также скучал по семье, которая живет у меня в другом городе", - сказал Соколов.

Соколов перешел в "Спортинг" из екатеринбургской "Синары" 6 августа 2022 года. В прошлом сезоне он стал чемпионом Португалии, а также дошел до финала Лиги чемпионов, в котором команда уступила испанской "Пальме".

С 2016 по 2022 год Соколов выступал за екатеринбургскую "Синару", в составе которой становился чемпионом России и победителем кубка страны. В составе национальной сборной он завоевал серебро чемпионата Европы в 2022 году.