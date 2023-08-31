31 августа, 09:41
Летние олимпийские виды спорта

В США установили рекорд по количеству зрителей на спортивном матче между женщинами

AP Photo/ Eric Olson
© AP Photo/ Eric Olson

Игру между студенческими волейбольными командами "Небраска" и "Омаха" посетили 92 003 зрителя

ТАСС, 31 августа. Выставочный студенческий матч между женскими командами "Небраска" и "Омаха" прошел в присутствии 92 003 зрителя. Встреча проходила на Мемориальном стадионе в Линкольне (США, штат Небраска).

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:14, 25:14, 25:13) в пользу "Небраски". Количество зрителей стало рекордным для женского спорта, прежнее достижение было установлено в апреле 2022 года, когда полуфинальную игру Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и германским "Вольфсбургом" (5:1) посетили 91 648 зрителей.

Рекорд посещаемости волейбольного матча был установлен в июне 1983 года, когда товарищеский матч между мужскими сборными России и Бразилии в Рио-де-Жанейро посетили более 95 тыс. зрителей. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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