Футболист "Монако" Головин приедет в расположение команды России на сентябрьский сбор

Сбор национальной команды пройдет с 4 по 12 сентября в Новогорске

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Полузащитник "Монако" Александр Головин приедет в расположение команды России на сентябрьский сбор. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Александр Клюев.

"Саша приедет в расположение сборной. Он всегда рад приезжать в сборную и выступать за национальную команду", - сказал Клюев.

30 августа был опубликован состав команды России на сентябрьский сбор, который пройдет с 4 по 12 сентября в Новогорске. В список из 49 игроков попал Головин. Полузащитник в последний раз выступал за сборную России 14 ноября 2021 года в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира - 2022 против команды Хорватии (0:1). В 2023 году он был вызван в национальную команду на товарищеские матчи со сборными Ирана и Ирака, но не приехал на сбор из-за травмы.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что сборная России 12 сентября на выезде сыграет с командой Катара. 20 августа глава организации Александр Дюков сообщил, что информация о следующих матчах национальной сборной появится в течение двух недель.