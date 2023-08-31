Янчук считает, что теннисист Рублев разгромит Монфиса на US Open

Матч второго круга турнира с участием теннисистов пройдет 31 августа

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев разгромит Гаэля Монфиса в матче второго круга US Open, поскольку лучшие годы французского теннисиста прошли. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча между Рублевым и Монфисом пройдет 31 августа.

"Я думаю, что Андрей без проблем пройдет Монфиса. В свои лучшие годы это был очень хороший игрок, опасный соперник, но это время давно прошло. Сейчас Андрей повыше классом и гораздо моложе, он более резкий, поэтому я думаю, что Рублев разгромит своего соперника", - сказал Янчук.

Рублеву 25 лет, он является восьмой ракеткой мира. На его счету 14 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), 2 из которых он завоевал в текущем сезоне. На турнирах Большого шлема лучшим результатом теннисиста является выход в четвертьфинал, он доходил до этой стадии соревнований восемь раз. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской сборной выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Монфису 36 лет, на данный момент он занимает 162-е место в мировом рейтинге. На его счету 11 побед на турнирах ATP. Монфис дважды выходил в полуфинал на турнирах Большого шлема. В составе сборной Франции два раза доходил до финала Кубка Дэвиса.

US Open проходит на покрытии "хард" и завершится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Даниил Медведев (2021).