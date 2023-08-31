Соколов не считает игру в финале Лиги чемпионов по мини-футболу своим главным достижением

Португальский "Спортинг", за который выступает россиянин, уступил испанской "Пальме" в решающем матче турнира

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Участие в финальном матче Лиги чемпионов по мини-футболу в составе португальского "Спортинга" не является главным достижением в карьере российского нападающего Антона Соколова. Об этом Соколов рассказал ТАСС.

В 2023 году "Спортинг" уступил испанской "Пальме" в финале Лиги чемпионов (1:1, 3:5 по пенальти).

"Выход в финал Лиги чемпионов своим главным достижением не назову, - сказал Соколов. - Надеюсь, все самые памятные победы у меня еще впереди и наступит тот момент, когда я точно себе признаюсь: "Да, это вершина моей карьеры". Подведением таких итогов лучше заниматься уже после того, как карьера завершится".

"Вспоминая игру против испанцев, скажу, что победить тогда было реально, мы доминировали по ходу встречи. Я забил гол, но его отменили, и этот эпизод, возможно, надломил команду", - добавил игрок.

Соколов перешел в "Спортинг" из екатеринбургской "Синары" 6 августа 2022 года. Вместе с португальской командой он стал чемпионом страны 2023 года. "Со "Спортингом" у меня еще контракт на два года. Поэтому никаких предложений ко мне не поступало, говорить о дальнейших планах еще рано, - отметил Соколов. - Сейчас я сосредоточен на том, чтобы добиться наилучших результатов с этой командой и выиграть с ней Лигу чемпионов. Наверное, на данный момент это моя мечта".

Соколову 24 года, в составе сборной России он завоевал серебро чемпионата Европы 2022 года.