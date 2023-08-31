Умер основатель волейбольного клуба "Воронеж" Джагинян

Ему было 63 года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Основатель и директор женского волейбольного клуба "Воронеж" Левон Джагинян скончался после продолжительной болезни на 64-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в воронежской спортивной школе по волейболу имени Владимира Паткина, которую также возглавлял Джагинян.

"Левон Джагинян в последнее время боролся с онкологией, о его кончине сегодня утром нам сообщила его жена, - сообщили в спортивной школе. - О будущем команды сейчас говорить сложно, однако заявочный взнос для участия в Высшей лиге "Б" был оплачен. По всей видимости, сейчас нужно будет изменять уставные документы, потому что, по сути, он был единственным владельцем клуба".

Женский волейбольный клуб "Воронеж" был основан Джагиняном в 2006 году, он прошел путь от Второй лиги (соревнования региональной ассоциации центра России) до Высшей лиги "А", в которой дебютировал в сезоне-2010/11. С 2012 по 2018 год команда входила в структуру волейбольного клуба "Губернский" и два сезона - с 2014 по 2016 год - выступала в Суперлиге (наивысший результат - девятое место). В 2018 году "Воронеж" был воссоздан как самостоятельный клуб.

Джагинян в прошлом также являлся главным тренером "Воронежа".