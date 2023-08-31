Лыжник Спицов проходит курс лечения после укуса клеща и приедет на сбор позже других

Сбор группы под руководством тренера Юрия Бородавко пройдет с 31 августа по 19 сентября в Малиновке

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Денис Спицов приедет на тренировочный сбор команды в Архангельскую область с небольшим запозданием, так как в настоящее время проходит медикаментозный курс лечения после укуса клеща. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Сбор группы Бородавко пройдет в Малиновке с 31 августа по 19 сентября. Предыдущее тренировочное мероприятие лыжников проходило с 2 по 19 августа в белорусских Раубичах, во время него Спицова укусил клещ, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Алексей Червоткин потянули спины.

"Спицов проверился после укуса клеща, со здоровьем у него все в порядке, - сказал Бородавко. - Но ему все равно нужно пройти обязательное медикаментозное лечение, поэтому тренировочные нагрузки снижены до тех пор, пока он не пройдет полный курс. Денис должен присоединиться к команде на сборе чуть позже. С запозданием, максимум на день-два".

"Большунов и Червоткин уже находятся на сборе. Проходят определенный курс лечения, поэтому мы подобрали для них специальные упражнения для восстановления, которое идет полным ходом", - добавил тренер.

В группу Бородавко входят также Наталья Терентьева (в девичестве - Непряева), Никита Денисов, Артем Мальцев, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Мария Истомина и Дарья Непряева.