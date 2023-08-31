Карякин отказался принять участие в суперфинале чемпионата России по шахматам

Соревнования пройдут с 30 сентября по 13 октября в Царском Селе

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Гроссмейстер Сергей Карякин не будет участвовать в суперфинале чемпионата России по шахматам, который пройдет с 30 сентября по 13 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации шахмат России (ФШР).

"Сегодня пришел официальный отказ Сергея Карякина принять участие в суперфинале чемпионата России, который в этом году пройдет с 30 сентября по 13 октября в Царском Селе. Таким образом, гроссмейстер, часто сетующий на недостаток турниров в стране, в очередной раз отказался бороться за титул чемпиона России, который он еще ни разу не завоевывал, в главном соревновании нашего календаря, разочаровывая своих многочисленных болельщиков", - говорится в заявлении.

В суперфинале чемпионата России примет участие действующая обладательница Кубка мира Александра Горячкина. "Приятным и очень важным моментом является то, что победительница Кубка мира среди женщин Александра Горячкина приняла приглашение ФШР принять участие в открытом турнире, что, несомненно, станет ее первым значимым соревнованием в рамках подготовки к турниру претенденток. Следует отметить, что Александра сыграет в открытом чемпионате страны уже во второй раз. Полные списки участников появятся позднее, соревнования пройдут в историческом и красивейшем месте - Государственном музее-заповеднике "Царское Село" в рамках программы "Шахматы в музеях", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Карякину 33 года, в 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Россиянин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016). В марте 2022 года он был дисквалифицирован Международной федерации шахмат на полгода за поддержку специальной военной операции на Украине. Позже Карякин заявил, что будет играть на международных соревнованиях только в случае возвращения российским спортсменам флага страны.