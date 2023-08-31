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Футбол в России

РФС оштрафовал "Спартак" на 20 тыс. рублей за скандирования болельщиков

Болельщики красно-белых скандировали ненормативную лексику в матче РПЛ против "Ахмата"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 20 тыс. рублей за скандирования ненормативной лексики болельщиками на матче с грозненским "Ахматом". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

26 августа "Спартак" дома сыграл вничью с "Ахматом" со счетом 0:0 в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Спартак" оштрафован на 20 тыс. рублей за скандирования болельщиками нецензурной лексики", - сказал Григорьянц.

"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в 6 матчах. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с "Краснодаром" 2 сентября. 

Теги:
Российский футбол
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