Снова в школу. Родители-олимпийцы - о том, как настроить на учебу маленьких "нехочух"

"Опять в школу", - совсем скоро миллионы родителей услышат эти слова, а кто-то из них и сам произнесет их, понимая, что впереди новый учебный год. А значит, нужно снова перестраиваться на серьезный рабочий режим. Ведь теперь, помимо собственных утренних ритуалов, им снова нужно поднимать чадо ни свет ни заря, контролировать сборы, готовить завтраки, напоминать про "сменку" и еще кучу важных мелочей. Что уж говорить о том, что к вечеру мамы и папы, еще не переварив события минувшего дня, должны сделать с детьми домашнее задание, не забыть обсудить события прошедшего дня, помочь советом и зарядить энтузиазмом на новый.

Как безболезненно перестроить ребенка на учебу или поход в детский сад? Как избежать стресса маленькому человеку, который пережил очередное важное лето своей жизни? Как помочь ему научиться впитывать информацию? Эксперты ТАСС - родители, которые не понаслышке знают, что такое режим, преодоление и труд. Это олимпийская чемпионка фехтовальщица Софья Великая, чемпион мира легкоатлет Сергей Шубенков и чемпион Олимпиады лыжник Александр Легков.

"К каждому свой подход"

Двукратная олимпийская чемпионка Великая является обладателем восьми золотых наград чемпионатов мира, четырнадцати медалей чемпионатов Европы. Но, безусловно, главным своим достижением и наградой Софья считает своих детей - Олега и Зою. Олег - уже школьник, Зоя только готовится пойти в первый класс. Софья старается подарить детям насыщенное лето с помощью спортивных лагерей, активных видов спорта, с которыми и она сама впервые знакомится.

"А потом снова школа, и как подвести ребят к учебе - вопрос действительно сложный, потому что каждый из малышей - уже индивидуальность, к каждому свой подход. Но есть общие вещи, которые действительно помогают перестроиться. Мы начинаем этот процесс за две-три недели до 1 сентября, в первую очередь с занятий с репетиторами. Знаю немало семей, где с этой ролью прекрасно справляются мамы и папы. В этом деле главное - регулярность, режим. И тогда переход в жизнь с новым эмоциональным климатом происходит спокойнее", - рассказывает Великая.

Софья не сторонник строгого домашнего режима, но все-таки одно безапелляционное требование к детям у нее есть: "Читать. Обязательно. Каждый день. Пусть по 30, даже по 10 страниц, но это должна быть именно книга. Прочитал - пересказал. Это очень важно, ведь дети хуже владеют этим навыком, потому что сейчас до них доносится больше визуальной информации".

Что касается самостоятельности, то каждый ребенок начинает дружить с этим навыком в разном возрасте, считает Софья: "Олег стал самостоятельным к третьему классу, как-то до этого возраста на нужный уровень самообслуживания нам выйти не удавалось, хотя он к этому и стремился. Дети разные - кто-то с первого класса руку тянет, сам кровать за собой убирает, рюкзак собирает на утро, а кто-то все забывает, ему постоянно нужна помощь и поддержка родителей. Но мы изначально пришли к тому, что у каждого в нашей семье своя работа, свои обязательства - пусть пока мелкие, но очень ответственные. И эти вещи мы постарались привить детям с раннего возраста".

"Режим стараемся соблюдать"

Сергей Шубенков - счастливый отец двух мальчиков, пятилетнего Ярослава и двухлетнего Константина. Воспоминая свои школьные годы, он признается - ненавидел равно вставать. "Я просто страдал от ранних подъемов, когда мне было нужно на тренировки, в школу, в университет. Я и сейчас страдаю, если мне нужно вставать рано утром. Вообще считаю, что людям нужно работать тогда, когда им удобно. Условно, если ты можешь заниматься рассылкой рабочей корреспонденции с полуночи до восьми утра, то и работай в это время, и пробок меньше будет. А если это творческая профессия, так тем более. Мне замеряли пик суточной активности - он приходится на 16:00 и 22:00, как раз на это время приходятся тренировки и соревнования. А когда надо перестраиваться, я до последнего тяну. Это тяжело дается, но к этому все равно потом привыкаешь, и это нормально. Это преодоление", - рассказал чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами.

Ярослав с детсадом подружился, Константин же пока не очень. "Режим стараемся соблюдать - просыпаться и ложиться спать в одно и то же время, в одно и то же время есть. С другой стороны, понимаешь - положишь их в 21:00, они тебе с утра это припомнят. Особенно младший. Но 22:00 - крайний срок. До обеда у нас никто не спит. С Софьей Великой согласен - с точки зрения физиологии, когда у тебя в жизни постепенно происходит, это лучше. Но позволить себе отдохнуть лишнюю недельку - это же так приятно!"

Сын Александра Легкова Арсений - уже второклассник и ждет возвращения в школу, где ему очень нравится. "Первый класс завершил практически с максимальными баллами за контрольные задания. И уже в начале лета говорил, что хочет поскорее вернуться. В августе мы занимались, читали, сделали заданные на лето 50 заданий. Все лето он ездил с нами по России - Алтай, Архыз, ходил с нами по 5-6 часов в походы, мы забирались на верхушки 2 500 метров над уровнем моря, ели тушенку, картошку, гречку. Арсений в отличном режиме провел лето, еще и у бабушек был".

К занятиям Арсений готов, как и к тренировкам в секциях. "Во время учебы режим простой - проснулся, позавтракал, перекусил, потом забираем его из школы, обед, дополнительные занятия и спорт - плавание, лыжи, скалодром. И так каждый день. Но мы отталкиваемся от его желаний - ничего не заставляем. На тренировки он рвется, он их ждет. А по поводу уроков - да, есть моменты, когда нужно быть рядом, чтобы он не отвлекался. Все бывает - и переживания, и какие-то вопросы, но мы просто стараемся обращать внимание на все, не отпускаем его в свободное плавание, объясняем ему, что такое хорошо и что такое плохо. Мы идем по жизни так, как научили нас наши родители".

На вопрос ТАСС, обязателен ли в жизни ребенка спорт, Александр ответил: "Только если он сам этого хочет. Если мы говорим о детях 7-8 лет, нужно слышать их желания, это очень важно. Физические нагрузки присутствовать должны обязательно, но ребенок должен все это полюбить. Все это должно его увлекать".

Вероника Советова