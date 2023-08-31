РФС дисквалифицировал нападающего "Калуги" Федчука на шесть месяцев

Футболист не смог выполнить предписание КДК РФС выплатить компенсацию клубу "Чайка", с которым он разорвал соглашение в одностороннем порядке

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал нападающего "Калуги" Артема Федчука на шесть месяцев. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Футбольный клуб "Чайка" обратился в КДК РФС с просьбой выполнить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по Марату Апщацеву, который выступает за казанский "Рубин", и Федчуку, - сказал Григорьянц. - Ранее футболисты в одностороннем порядке разорвали контракты с "Чайкой", клуб обратился в CAS, выиграв дело, футболистов обязали выплатить по 10 млн рублей клубу".

"Рубин" и Апшацев погасили задолженность. Поэтому в отношении Апшацева КДК РФС прекратил дело. Федчук не заплатил, он сказал, что у него нет возможности выполнить решение CAS. КДК РФС принял решение дисквалифицировать Федчука на шесть месяцев во всех соревнованиях под эгидой РФС. Это решение не может быть обжаловано", - добавил Григорьянц.

Федчуку 28 лет, он выступает за "Калугу" с июля 2023 года. В текущем сезоне Леон - Второй лиги и Фонбет - Кубка России футболист провел 6 матчей, в которых забил 1 мяч.