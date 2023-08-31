Матыцин назвал фестиваль в Екатеринбурге уникальным событием в мировом студенческом спорте

В соревнованиях принимают участие 3 тыс. студентов из 281 вуза

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль университетского спорта, проходящий с 19 по 31 августа в Екатеринбурге, стал уникальным событием в мировом студенческом спорте. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

"Концепция фестиваля - соревнования между университетами - является основой стратегии развития международного университетского движения и была неоднократно представлена мною как президентом Международной федерации университетского спорта. Под эгидой Международной федерации университетского спорта проводились чемпионаты среди университетов по отдельным видам спорта. Инициатива проведения именно мультиспортивного турнира принадлежит России. Фестиваль стал уникальным событием в мировом студенческом спорте", - сказал Матыцин.

"Мы признательны президенту и правительству РФ за поддержку в организации фестиваля в открытом формате с участием команд из государств - участников БРИКС, членов ШОС и СНГ. Наша страна в очередной раз продемонстрировала высокий уровень организации крупного спортивного мероприятия, приверженность истинным спортивным ценностям, открытость и дружелюбие по отношению к другим странам. Порядка 3 000 спортсменов, представляющие 281 вуз - для всех этот фестиваль стал большим спортивным праздником, наполненным позитивной атмосферой. Выражаю благодарность правительству Свердловской области, Российскому студенческому спортивному союзу, исполнительной дирекции. Екатеринбург оказал традиционно теплый прием для всех делегаций стран-участниц и задал высокий стандарт подготовки инфраструктуры и всех сервисов", - добавил министр спорта РФ.

Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге проходит с 19 по 31 августа. На фестивале было разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3 3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо, художественная гимнастика.