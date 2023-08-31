CAS дисквалифицировал тяжелоатлетку Каширину на восемь лет

В сентябре 2022 года РУСАДА сняло со спортсменки обвинения в нарушении антидопинговых правил, а 28 августа 2023 года CAS отменил это решение

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА), который снял обвинения с российской тяжелоатлетки Татьяны Кашириной в нарушении антидопинговых правил, и дисквалифицировал спортсменку на восемь лет. Об этом сообщила пресс-служба РУСАДА.

"28 августа 2023 года апелляции Российского антидопингового агентства и Всемирного антидопингового агентства были удовлетворены, решение ДАК РУСАДА было отменено Спортивным арбитражным судом. Спортсменка была признана нарушившей антидопинговые правила и дисквалифицирована на срок восемь лет начиная с даты вынесения решения с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 13 ноября 2020 года по 30 июня 2022 года", - говорится в заявлении.

10 сентября 2022 года РУСАДА сняло с пятикратной чемпионки мира по тяжелой атлетике Кашириной все обвинения в нарушении антидопинговых правил. Из-за отстранения Каширина вынуждена была пропустить московский чемпионат Европы, проходивший в апреле 2021 года, а также Олимпиаду в Токио, на которую заранее отобралась и куда могла поехать в качестве одной из фавориток соревнований.

Кашириной 32 года, она также является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года, восьмикратной чемпионкой Европы.

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