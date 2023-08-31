31 августа, 12:52
Фигурное катание

Танцевальный дуэт фигуристов Кагановской и Ангелопола распался

Александр Демьянчук/ ТАСС
Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Спортсмены прекратили сотрудничество по обоюдному согласию

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, выступающие в танцах на льду, прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

"Распалась пара Василиса Кагановская - Валерий Ангелопол По обоюдному решению пара прекратила свой творческий союз", - говорится в заявлении пресс-службы ФФККР.

Кагановской 17 лет, Ангелополу - 19. Дуэт образовался в 2018 году. Спортсмены тренировались под руководством Анжелики Крыловой. Фигуристы являются победителями финала Гран-при России 2023 года. Кагановская и Ангелопол дважды выигрывали этапы международного Гран-при среди юниоров.  

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
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