Чайковская: дуэт Кагановской и Ангелопола сообщил ФФККР о распаде только 31 августа

Спортсмены прекратили сотрудничество по обоюдному согласию

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, выступающие в танцах на льду, только 31 августа сообщили Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) о прекращении совместного сотрудничества. Об этом ТАСС сообщила главный тренер сборной России Елена Чайковская.

30 августа пресс-служба ФФККР сообщила, что Кагановская и Ангелопол выступят в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 16-17 сентября.

"Василиса и Валерий сегодня сообщили нам о своем решении больше не выступать вместе. Они разошлись по обоюдном согласию и по нашему решению", - сказала Чайковская.

Кагановской 17 лет, Ангелополу - 19. Танцевальный дуэт образовался в 2018 году. Спортсмены тренировались под руководством Анжелики Крыловой. Фигуристы являются победителями финала Гран-при России 2023 года. Кагановская и Ангелопол дважды выигрывали этапы международной серии Гран-при среди юниоров.