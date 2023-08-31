Избитый вратарь академии "Родины" скоро приступит к тренировкам

Инцидент с 14-летним футболистом произошел в Одинцове

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер футбольной академии московской "Родины" Марк Орешков, который был избит в Подмосковье, чувствует себя нормально и через неделю вернется к тренировочному процессу. Об этом ТАСС рассказал гендиректор клуба Константин Архипов.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил о том, что 14-летний футболист был избит неизвестными в подмосковном Одинцове. По словам матери игрока, ему наложили швы в больнице, написано заявление в полицию.

"Разбираемся, подключаем свидетелей. У него без переломов, чувствует себя нормально, через неделю приступит к тренировкам", - сказал Архипов.