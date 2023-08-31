Тренер Кашириной сообщил, что у спортсменки нет денег для подачи апелляции на решение CAS

Спортивный арбитражный суд в четверг отменил решение РУСАДА по тяжелоатлетки и дисквалифицировал ее на восемь лет

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Тяжелоатлетка Татьяна Каширина не обладает необходимыми финансовыми возможностями, чтобы обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о своей дисквалификации. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсменки Владимир Краснов.

В четверг CAS отменил решение Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА), который снял обвинения с Кашириной в нарушении антидопинговых правил, и дисквалифицировал ее на восемь лет.

"Я не ожидал, что CAS отменит оправдательный приговор и дисквалифицирует Татьяну на восемь лет. Я рассчитывал, что вся эта история давно закончилась и спортсменка будет продолжать выступать. Восемь лет - это огромный срок, и понятно, что Каширина не вернется в тяжелую атлетику. Что касается возможности подачи апелляции, то для этого нужны очень большие деньги, которых ни у кого нет", - сказал Краснов.

10 сентября 2022 года РУСАДА сняло с пятикратной чемпионки мира по тяжелой атлетике Кашириной все обвинения в нарушении антидопинговых правил. Из-за отстранения Каширина вынуждена была пропустить московский чемпионат Европы, проходивший в апреле 2021 года, а также Олимпиаду в Токио, на которую заранее отобралась и куда могла поехать в качестве одной из фавориток соревнований.

Кашириной 32 года, она является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года, пятикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы.