Хоккеист "Автомобилиста" Голышев заявил, что закрыл для себя страницу с НХЛ

Нападающий не провел ни одного матча в Национальной хоккейной лиге, несмотря на подписанный контракт с "Нью-Йорк Айлендерс"

ТАСС, 31 августа. Нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Анатолий Голышев закрыл для себя страницу с переходом в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом Голышев сообщил "Спорт-Экспрессу".

Голышев был выбран на драфте НХЛ 2016 года под общим 95-м номером клубом "Нью-Йорк Айлендерс". В 2021 году он подписал контракт с клубом, но не провел в НХЛ ни одного матча, после чего вернулся в "Автомобилист".

"Думаю, что да, - ответил Голышев на вопрос, закрыта ли для него страница с НХЛ. - У меня был неудачный опыт, ни в коем случае не жалею. Единственное сожаление - то, что не дали провести хотя бы один матч, хотя бы одну смену, чтобы исполнить мечту. Агент спрашивал, интересно ли мне это, говорил, что есть варианты, но я головой полностью здесь".

Голышеву 28 лет, он выступает за "Автомобилист" с 2013 года. В прошлом сезоне регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий набрал 40 (16 заброшенных шайб + 24 результативные передачи) очков в 54 играх.