На фестивале университетского спорта в Екатеринбурге реализовали 70% билетов

Руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов отметил, что практически на всех финалах были заполнены трибуны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Семьдесят процентов билетов было продано на соревнования Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге. Об этом журналистам сообщил руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов.

"Мы еще подводим итоги, у нас только закончились соревнования. Из общего объема билетов 70% реализовали точно, число назовем позже. Практически на всех финалах у нас не было проблем реализовать билеты, наоборот, многие просили помочь достать туда билет. Аншлаг был на художественной гимнастике, полные трибуны были на бадминтоне, хотя я не считаю Екатеринбург столицей бадминтона в России. Много народа привлек волейбол, настольный теннис, те виды, где наши студенты играли против иностранцев", - сказал Чернов.

Международный фестиваль университетского спорта завершится 31 августа. Изначально в период с 7 по 19 августа в Екатеринбурге должна была пройти летняя Универсиада, однако 29 апреля 2022 года Международная федерация университетского спорта приняла решение о ее переносе в связи с событиями на Украине. На соревнованиях было разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях принимали участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.