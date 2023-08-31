Хоккеист Голышев считает, что "Автомобилист" будет бороться за Кубок Гагарина

По мнению нападающего, в команде оптимальный средний возраст игроков

ТАСС, 31 августа. Нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Анатолий Голышев считает, что команда будет бороться за Кубок Гагарина в предстоящем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение Голышев высказал "Спорт-Экспрессу".

В прошлом сезоне "Автомобилист" занял 4-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф команда из Екатеринбурга уступила в первом раунде магнитогорскому "Металлургу" со счетом в серии 3-4.

"Мне кажется, в этом году у нас оптимальный средний возраст: и не совсем ветераны, и уже не молодежь. Топовые команды за год или за два не строятся. Мы тоже строим команду, надеемся, что пройдем как можно дальше в новом сезоне. Будем биться за кубок в новом сезоне, а когда уже будет новая арена, точно привезем Кубок Гагарина в Екатеринбург - верю в это", - сказал Голышев.

В первом матче регулярного чемпионата сезона-2023/24 "Автомобилист" 2 сентября примет "Металлург".