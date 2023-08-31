Умер олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс

Ему было 87 лет

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1968 года по академической гребле Анатолий Сасс умер в возрасте 87 лет. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

"К сожалению, сегодня ушел из жизни Анатолий Сасс", - сказал Свирин.

"Это большая потеря для всего отечественного гребного спорта. Он был не только отличным спортсменом, но и прекрасным преподавателем в вузе. Я уже поговорил с его супругой и выразил глубокие соболезнования. Федерация обязательно поможет с похоронами", - добавил Свирин.

В 1968 году Сасс стал олимпийским чемпионом в гребле на двойке парной с Александром Тимошининым. В 1965 году Сасс завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в соревнованиях одиночек.